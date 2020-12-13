​«Спартак» подаст жалобу на судейство матча с «Сочи»

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13 Декабря 2020, 15:47,
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«Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС для рассмотрения двух эпизодов в матче Премьер-лиги против «Сочи». Речь идёт о двух ситуациях, когда в ворота сочинцев не назначали одиннадцатиметровые удары.
Напомним, «Спартак» в субботу проиграл в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1, пропустив после удара Кристиана Нобоа. Из-за этого поражения команда Доменико Тедеско пропустила вперёд «Зенит» перед очной битвой команд в Санкт-Петербурге.
В воскресенье «Спартак» рискует и вовсе оказаться на третьей позиции в турнирной таблице. Это случится, если ЦСКА обыграет «Урал».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сочи
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