Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Спартак» подаст жалобу на судейство матча с «Сочи»

13 Декабря 2020, 15:47,

Global Look Press

«Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС для рассмотрения двух эпизодов в матче Премьер-лиги против «Сочи». Речь идёт о двух ситуациях, когда в ворота сочинцев не назначали одиннадцатиметровые удары.

Напомним, «Спартак» в субботу проиграл в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1, пропустив после удара Кристиана Нобоа. Из-за этого поражения команда Доменико Тедеско пропустила вперёд «Зенит» перед очной битвой команд в Санкт-Петербурге.

В воскресенье «Спартак» рискует и вовсе оказаться на третьей позиции в турнирной таблице. Это случится, если ЦСКА обыграет «Урал».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Кар Карыч
13 Декабря 2020, 17:05

Лучше заявку на снятие с чемпионата! Это будет феерично и заткнёт рот всем недругам! Хе-хе...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола