​«Спартак» подаст жалобу на судейство матча с «Сочи»

«Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС для рассмотрения двух эпизодов в матче Премьер-лиги против «Сочи». Речь идёт о двух ситуациях, когда в ворота сочинцев не назначали одиннадцатиметровые удары.

Напомним, «Спартак» в субботу проиграл в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1, пропустив после удара Кристиана Нобоа. Из-за этого поражения команда Доменико Тедеско пропустила вперёд «Зенит» перед очной битвой команд в Санкт-Петербурге.

В воскресенье «Спартак» рискует и вовсе оказаться на третьей позиции в турнирной таблице. Это случится, если ЦСКА обыграет «Урал».