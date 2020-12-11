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Бакаев – о матчах с «Сочи» и «Зенитом»: «Это будет бой не на жизнь, а на смерть»

11 Декабря 2020, 14:21,

Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев для клубного ТВ высказался по поводу ближайших матчей команды.

До конца 2020 года «Спартаку» осталось провести два выездных матча в чемпионате России – против «Сочи» и «Зенита».

«Конечно, хочется выиграть эти две игры и выйти на первое место, безоговорочное первое место. Но это две очень сильные команды. Приложим все усилия, чтобы победить, как бы тяжело не было.

«Сочи» и «Зенит» - очень сильные команды с классными и опытными игроками. Это бой будет не на жизнь, а на смерть», - сказал Бакаев.

На текущий момент «Зенит» и «Спартак» делят место на вершине турнирной таблицы.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зелимхан Бакаев
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