Джикия: «Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поведал о последней встрече уволенного генерального директора «красно-белых» с командой.

- Мы с Газизовым расстались в хороших отношениях. Когда он пришел прощаться, от команды поблагодарил его за работу. Перед занятием поговорили, пожали руки, - приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Также капитан «Спартака» добавил, что ему, как опытному игроку, заметны перемены к лучшему, которые произошло за пять месяцев работы Газизова. Напомним, что на ответственной должности он заменил Томаса Цорна, который также проработал не очень долго.

После 17 туров в Премьер-лиге «Спартак» идёт на первой строчке таблицы вместе с «Зенитом».