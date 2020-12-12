​Тедеско: «Мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать»

Вторая игра сезона между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) тоже обернулась скандалом, но на этот раз не судейским. После игры один из игроков сочинской команды, Жоаозиньо, ударил ассистента главного тренера «красно-белых» Андреаса Хинкеля.

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции заявил, что конфликтная ситуация началась ещё в перерыве.

«В перерыве мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный рефери всё видел», - сообщил Тедеско журналистам.

Действующий контракт Доменико Тедеско со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.