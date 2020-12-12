​Тедеско: «Мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать»

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12 Декабря 2020, 19:15,
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Вторая игра сезона между «Сочи» и «Спартаком» (1:0) тоже обернулась скандалом, но на этот раз не судейским. После игры один из игроков сочинской команды, Жоаозиньо, ударил ассистента главного тренера «красно-белых» Андреаса Хинкеля.
Наставник «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции заявил, что конфликтная ситуация началась ещё в перерыве.
«В перерыве мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный рефери всё видел», - сообщил Тедеско журналистам.
Действующий контракт Доменико Тедеско со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско
Путлер сделал из россии ЗОНУ, в которой всё решается бабосами и связями, а называется это все "по понятиям". Нет будущего у этой страны с такой властью. Каждый день пробивается новое дно во всех сферах. Нет ни одного положительного момента. А все кто против, тому звездец. Даже Навальный не спасет уже.
Приедет домой и забудет этот дурдом по название Россия:хамство на каждом шагу,невежество и тупость повсеместные,ворующие миллиардами чиновники и обнищавших до нельзя забитый и равнодушный народ.
Уникальная страна.Нет такой больше.Даже эпидемиологические ограничения здесь вводят не врачи,вирусологи,а олигархи из ближайшего окружения президента..
не умеют в спартаке проигрывать. что это за ябеды обиженок - то ему неприятность сказали то его ассистента якобы ударили. детский сад какой-то
Кто сказал уточнить бы. Если оф лицо, то за такое надо отстранять от футбола.
Но кто будет теперь этим заниматься если нет Газизова.
Опять нытье началось)))
В смысле "нытьё"? Если вы не заметили, Спартак проиграл, а подобное как мы все прекрасно знаем, может быть лишь из-за предвзятого к ним отношения или масштабного заговора! Взгляните хотя бы в таблицы еврокубков! Вот там всё честно и беспристрастно, поэтому у Спартака в этом розыгрыше ни одного поражения, они молодцы! Даже в ничью ни разу не сыграли!!! Не то что ЦСКА, Краснодар, Локо и Зенит!!!
:D