​«Сколько денег?»: Тедеско обвинил Джанаева в подтрибунном помещении

В деле о конфликте после матча между «Сочи» и «Спартаком» появляются новые обстоятельства. В Telegram-канале «Ловите инсайд» появилось видео из подтрибунного помещения, которое объясняет начало конфликта между вратарём сочинцев Сосланом Джанаевым и главным тренером москвичей Доменико Тедеско.

На видео слышно, как явно раздражённый Тедеско говорит Джанаеву: «Сколько денег?!».

Очевидно, претензии наставника «Спартака» связаны с тем, что Джанаев, по мнению Тедеско, затягивал время.

Напомним, «Сочи» добился минимальной победы на своём поле со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Кристиан Нобоа.