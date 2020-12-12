​«Сколько денег?»: Тедеско обвинил Джанаева в подтрибунном помещении

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12 Декабря 2020, 20:46,
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В деле о конфликте после матча между «Сочи» и «Спартаком» появляются новые обстоятельства. В Telegram-канале «Ловите инсайд» появилось видео из подтрибунного помещения, которое объясняет начало конфликта между вратарём сочинцев Сосланом Джанаевым и главным тренером москвичей Доменико Тедеско.
На видео слышно, как явно раздражённый Тедеско говорит Джанаеву: «Сколько денег?!».
Очевидно, претензии наставника «Спартака» связаны с тем, что Джанаев, по мнению Тедеско, затягивал время.
Напомним, «Сочи» добился минимальной победы на своём поле со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Кристиан Нобоа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Сослан Джанаев