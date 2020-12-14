«Спартак» показал, что осталось за кадром поединка против «Сочи»

В официальном Youtube-канале московского «Спартака» опубликовано видео с моментами, которые остались за кадром гостевого поединка 18-го тура российской Премьер-лиги против «Сочи». Встреча завершилась победой южан со счетом 1:0.

В ролике показано прибытие «красно-белых» на стадион, разминка, выход команды на поле, ключевые моменты поединка и реакция на них наставника Доменико Тедеско, а также его интервью после завершения матча.

После 18 туров «Спартак» набрал 35 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» (30) благодаря победе поднялся на шестую позицию.