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Мозес и Ларссон - в стартовом составе «Спартака» на матч против «Сочи»

12 Декабря 2020, 15:45,

Global Look Press

Тренерские штабы «Сочи» и московского «Спартака» определились со стартовыми составами команд на поединок 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Матч «Сочи» - «Спартак» состоится на стадионе «Фишт», начало - 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

По итогам 17 туров чемпионата России южане занимают седьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на второй позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Сочи
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