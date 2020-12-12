Мозес и Ларссон - в стартовом составе «Спартака» на матч против «Сочи»

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12 Декабря 2020, 15:45,
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Тренерские штабы «Сочи» и московского «Спартака» определились со стартовыми составами команд на поединок 18-го тура российской Премьер-лиги.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.
Матч «Сочи» - «Спартак» состоится на стадионе «Фишт», начало - 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.
По итогам 17 туров чемпионата России южане занимают седьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на второй позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Сочи