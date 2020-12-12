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Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»

12 Декабря 2020, 18:25,

Global Look Press

У «Спартака» опять не получилась лёгкая прогулка против «Сочи», у которого он на данный момент выиграл только первый матч из четырёх, да и тот с огромным трудом за счёт гола в компенсированное время.

Протокол игры  
Сочи 1:0 Спартак Москва
(1:0) Нобоа Кристиан 57'    
Джанаев Сослан Мевля Миха Маммана Эмануэль   9' Новосельцев Иван Маргасов Тимофей Юсупов Артур   84' (Пруцев Данил (   84') Нобоа Кристиан Терехов Сергей   26' Цаллагов Ибрагим Жоаозиньо Рамос   72' (Заика Кирилл (   72'   83') Дуганджич Марко   50'   57' (Заболотный Антон (   57'   65')
Запасные: Немченко Анатолий Бурмистров Никита Миладинович Иван Набиуллин Эльмир Калугин Никита Заболотный Николай Боковой Андрей
Максименко Александр Маслов Павел Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор Бакаев Зелимхан   84' (Урунов Остон (   84') Зобнин Роман Крал Алекс   32'   61' (Умяров Наиль (   61'   81') Айртон Лукас Ларссон Джордан   70' (Кутепов Илья (   70') Понсе Эсекель
Запасные: Ребров Артём Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Гапонов Илья Ещенко Андрей Оганесян Степан Литвинов Руслан Игнатов Михаил
12 декабря. Стадион "Фишт" (Сочи).

Домашние победы над «Ротором» и «Тамбовом» вернули «Спартаку» хороший ход, потом из клуба ушёл гендиректор Шамиль Газизов, а завершать 2020 год «красно-белым» выпало выездами к «Сочи» и «Зениту». Но мы пока повествуем только о сочинской одиссее банды Доменико Тедеско. Черноморская команда в этом сезоне является наполовину середняком и наполовину претендентом на еврокубки. Главный тренер «барсов» Владимир Федотов сейчас дисквалифицирован, и от бровки ими руководит Олег Фоменко. Не полетел на игру из-за травмы экс-нападающий «моряков» Кокорин. Для «Спартака» противостояние с «Сочи» успело приобрести особый подтекст – наверное, все помнят об угрозах Леонида Федуна снять «красно-белых» с чемпионата после эпичного судейства Казарцева в первом туре на «Открытие Арене».

Но перейдём уже к игре. Команды решили не включать большой темп, и первый тайм долго тикал довольно спокойно. Возле каждых ворот было понемножку непростых моментов, но в остальном игра проходила без так называемых взрывов. На первых минутах неразбериха возникла около ворот «Спартака», и покинувший рамку Максименко дважды встал на пути ударов Юсупова. Позже не хватило точности Нобоа, замыкавшему подачу Жоаозиньо. На 28-й минуте Ларссон напрямую со штрафного пустил мяч в створ рядом с девяткой, однако экс-спартаковец Джанаев спокойно переместился в нужную точку и смахнул снаряд на угловой.

На 42-й минуте Ларссон фиктивно открыл счёт в этом тягучем матче. Джикия навесил в штрафную с левой стороны, Новосельцев не достал головой до мяча в небольшом прыжке, а Ларссон принял снаряд на грудь и запустил его в сетку. Впрочем, видеоассистенты нашли в действиях Ларссона игру рукой и отменили этот гол – вот какая незадача для «красно-белых». В другом эпизоде Джордан уповал на то, что Новосельцев якобы рукой прервал подачу Бакаева, однако это была иллюзия – защитник «Сочи» действительно выставлял руку, но сыграл при этом головой. Судьи в комнате ВАР разобрались правильно.

Во втором тайме хозяева постарались провести очень быстрый гол, но не получилось. Терехов и Маргасов пробили мимо, а Дуганджич не переиграл головой Максименко. Дальше сочинцы взяли паузу, и интересный момент произошёл теперь в их штрафной. Жиго на подаче стандарта упал после контакта с Цаллаговым – судья пенальти не поставил. Олег Фоменко тем временем выпустил на замену Заболотного и не прогадал. Нещадно критикуемый форвард сборной России отдал короткий пас на левом полуфланге ближе к центру на Нобоа, и эквадорский бомбардир своей фирменной пушкой положил мяч в правый угол (1:0). Для Кристиана это уже седьмой гол в ворота «Спартака» – этот клуб для него самый любимый «клиент» в РПЛ.

Для «красно-белых» запахло жареным, но особо прибавить и улучшить качество игры в нападении они не смогли. Заболотный же чуть не заработал пенальти, войдя в чужую штрафную и упав после толчка Маслова. Тедеско, уже успевший схлопотать жёлтую карточку, вынул из рукава атакующего джокера в лице Кутепова, но момент на 70-й минуте достался Понсе. Зацепившись за навес с правого фланга, аргентинец не попал в ближний угол. Но концовка выдалась у гостей совсем тусклой. Российский «Ибрагимович» Кутепов опять не проявил свои потенциальные бомбардирские качества. Пытался забить в третьем подряд матче Жиго, но ударил головой левее створа.

В итоге «Спартак» не набрал даже одного очка и дал «Зениту» шанс оторваться от себя на три балла. В последнем туре уходящего года они встретятся между собой на «Газпром Арене», и если «красно-белые» там проиграют, что можно будет сказать об их чемпионских мечтах?

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Сочи, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (16)
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0
Newcomer
12 Декабря 2020, 21:11

Сочи задачу на сезон выполнили: у Спартака в обоих матчах очки отобрали, Зениту раздали. )

0
ILLNAT
12 Декабря 2020, 20:28

Так не Газизова надо было увальнять,а Тедеску.Опять команду не подготовил.Не самый плохой состав,а игры нет,результаты не стабильны.

0
Sergo
12 Декабря 2020, 20:06

Солнце скорее остынет, чем шпортаг выиграт чемпьонат лузер-лиги. Зато бомжи вкладываются паполнай, штоба Мюллер опят натруженными кулачками потрясал...

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1
White_Shark
12 Декабря 2020, 19:31
Ну вы над Ибрагимовичем не издеваетесь уж)) к тому же - Кутепов в защите играть разучился, а он его в нападение ставит... Топ-10 самых перспективных тренеров Европы, куда уж тут?..
0
779
12 Декабря 2020, 19:22

Опять игра с преимуществом, но с плохим результатом.
Похоже футбол вторым номером выбран Тедеско основным не на ровном месте.
Слишком тяжелы. Особенно концовка получилась на полусогнутых.
Каждый из тех, кто мог бы наконец то выстрелить, продолжают быть посредственностями на поле.
Вообщем слабый матч.

1
Zenituwka
12 Декабря 2020, 19:15

Вполне ожидаемо, я даже денег поднял за победу Сочи)

2
VC-Team
12 Декабря 2020, 18:57

По игре, обе командехи сыграли на ничейку, но,Нобоа в своем фирменном стиле уложил в угол
молодец, что и решило исход. Спартак.., что то писать, а что писать-слабенькие игроки, или
тренер где то не так делает... можно помянуть Понсе в том ином эпизоде,или Ларссона-Айртон
минут пять бежал по флангу,прострелил,а он видите ли не добежал.. Лобановского на него нет,
Да при Лобановском он и бы в запас не прошел бы. Евро кубки все сказали об уровне наших
игрочишек. Похоже результат их не очень и интересует, будь наоборот видели бы другое на поле.

3
SANDR-GREEN
12 Декабря 2020, 18:56

Di Всё объяснимо, Спартак выглядит очень уставшим и потерянным. Играть с такой интенсивностью ""через три на четвертый"" команда не готова или Тедескин просто готовит Спартак по немецким лекалам и уже загнал своих подопечных. А может просто у них расстройство из за ухода Газизова.

2
sanay
12 Декабря 2020, 18:53

Все-таки бом.жи своего питерского ставленника на ВАР посадили, да и Ростовский тоже не примет в спорных моментах ( учитывая засуживание Спартака в первом матче и потерянные 2 очка) спартаковскую сторону.. В эпизоде с падением в штрафной Жиго Панин мог дать пенальти, но ему дали четкие указания пенальти не ставить.

3
SANDR-GREEN
12 Декабря 2020, 18:58

ха ха ха - обострение перед новым годом

1
Zenituwka
12 Декабря 2020, 19:16

У ссаного это круглогодично происходит.

2
redwhite1959
12 Декабря 2020, 18:49

Тяжело после ЛЧ смотреть футбол такого НИЗКОГО качества в исполнении обеих команд. Дюков постоянно талдычит о том, что у нас футбол старомодный и низкой интенсивности. Сегодня обе команды в полной мере это продемонстрировали - темп игры в течение всего матча был низким - команды двигались по полю и "двигали" мяч в тренировочном режиме. Из-за этого на поле не было быстрых проникающих атак с обеих сторон и стремительно разыгранных комбинаций - команды напоминали сборища "тугодумов", которые не знали что делать на поле. В штрафной обеих команд при атаках соперников скапливалось большое количество народа, но атакующие упорно либо "наваливали" в штрафную, либо пытались туда пролезть через пас. И только нашёлся один умный - Нобоа - который пальнул издали и забил гол. Про "Спартак" хочется говорить только в мрачных тонах - Тедеско использует против каждого соперника одну единственную тактическую схему - из-за этого команда стала предсказуемой и против неё соперники знают как действовать. Второй момент - понятно, когда мяч от ворот разыгрывают "Реал" или "Ман Сити" - там защитники высокого класса, которые хорошо играют в пас и за счёт этого выходят из-под прессинга соперника. Сегодня "Спартак" всем показал, как НЕ надо выходить из-под прессинга и получить за это гол в свои ворота!(( Ну и - конечно - ход немца отправить Кутепова в нападение без навыков игры нападающим. Только за одно это можно гнать его поганой метлой из команды!((

4
bowman
12 Декабря 2020, 18:45

Ну что ждем увольнения Тедеско?))) В свете последних событий Федуна может и второй раз переклинить)))

5
только не мясо!!!
12 Декабря 2020, 18:38

Всё сегодня логично и закономерно - ну не всегда же отскакивать?) Сочи - команда, Набоа - суперголешник, Тедеско в тандеме с Кутеповым - клоунада, развалинами свинофермы удовлетворён...

2
Diman777
12 Декабря 2020, 18:35

Ну что с тобой Тедеско не так:
Бакаев бесполезен который матч, Понсе косячит - убирает Ларсона и Крала и только на 85 минуте Бакаева!

6
jUMPER
12 Декабря 2020, 18:31

СОЧИ с ПОБЕДОЙ!!! Вы большой клуб!

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