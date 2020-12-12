Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»

У «Спартака» опять не получилась лёгкая прогулка против «Сочи», у которого он на данный момент выиграл только первый матч из четырёх, да и тот с огромным трудом за счёт гола в компенсированное время.

Домашние победы над «Ротором» и «Тамбовом» вернули «Спартаку» хороший ход, потом из клуба ушёл гендиректор Шамиль Газизов, а завершать 2020 год «красно-белым» выпало выездами к «Сочи» и «Зениту». Но мы пока повествуем только о сочинской одиссее банды Доменико Тедеско. Черноморская команда в этом сезоне является наполовину середняком и наполовину претендентом на еврокубки. Главный тренер «барсов» Владимир Федотов сейчас дисквалифицирован, и от бровки ими руководит Олег Фоменко. Не полетел на игру из-за травмы экс-нападающий «моряков» Кокорин. Для «Спартака» противостояние с «Сочи» успело приобрести особый подтекст – наверное, все помнят об угрозах Леонида Федуна снять «красно-белых» с чемпионата после эпичного судейства Казарцева в первом туре на «Открытие Арене».

Но перейдём уже к игре. Команды решили не включать большой темп, и первый тайм долго тикал довольно спокойно. Возле каждых ворот было понемножку непростых моментов, но в остальном игра проходила без так называемых взрывов. На первых минутах неразбериха возникла около ворот «Спартака», и покинувший рамку Максименко дважды встал на пути ударов Юсупова. Позже не хватило точности Нобоа, замыкавшему подачу Жоаозиньо. На 28-й минуте Ларссон напрямую со штрафного пустил мяч в створ рядом с девяткой, однако экс-спартаковец Джанаев спокойно переместился в нужную точку и смахнул снаряд на угловой.

На 42-й минуте Ларссон фиктивно открыл счёт в этом тягучем матче. Джикия навесил в штрафную с левой стороны, Новосельцев не достал головой до мяча в небольшом прыжке, а Ларссон принял снаряд на грудь и запустил его в сетку. Впрочем, видеоассистенты нашли в действиях Ларссона игру рукой и отменили этот гол – вот какая незадача для «красно-белых». В другом эпизоде Джордан уповал на то, что Новосельцев якобы рукой прервал подачу Бакаева, однако это была иллюзия – защитник «Сочи» действительно выставлял руку, но сыграл при этом головой. Судьи в комнате ВАР разобрались правильно.

Во втором тайме хозяева постарались провести очень быстрый гол, но не получилось. Терехов и Маргасов пробили мимо, а Дуганджич не переиграл головой Максименко. Дальше сочинцы взяли паузу, и интересный момент произошёл теперь в их штрафной. Жиго на подаче стандарта упал после контакта с Цаллаговым – судья пенальти не поставил. Олег Фоменко тем временем выпустил на замену Заболотного и не прогадал. Нещадно критикуемый форвард сборной России отдал короткий пас на левом полуфланге ближе к центру на Нобоа, и эквадорский бомбардир своей фирменной пушкой положил мяч в правый угол (1:0). Для Кристиана это уже седьмой гол в ворота «Спартака» – этот клуб для него самый любимый «клиент» в РПЛ.

Для «красно-белых» запахло жареным, но особо прибавить и улучшить качество игры в нападении они не смогли. Заболотный же чуть не заработал пенальти, войдя в чужую штрафную и упав после толчка Маслова. Тедеско, уже успевший схлопотать жёлтую карточку, вынул из рукава атакующего джокера в лице Кутепова, но момент на 70-й минуте достался Понсе. Зацепившись за навес с правого фланга, аргентинец не попал в ближний угол. Но концовка выдалась у гостей совсем тусклой. Российский «Ибрагимович» Кутепов опять не проявил свои потенциальные бомбардирские качества. Пытался забить в третьем подряд матче Жиго, но ударил головой левее створа.

В итоге «Спартак» не набрал даже одного очка и дал «Зениту» шанс оторваться от себя на три балла. В последнем туре уходящего года они встретятся между собой на «Газпром Арене», и если «красно-белые» там проиграют, что можно будет сказать об их чемпионских мечтах?

Кирилл Иванцов