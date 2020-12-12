Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»

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12 Декабря 2020, 18:25,
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У «Спартака» опять не получилась лёгкая прогулка против «Сочи», у которого он на данный момент выиграл только первый матч из четырёх, да и тот с огромным трудом за счёт гола в компенсированное время.
|Сочи
|1:0
|Спартак Москва
|(1:0) Нобоа Кристиан 57'
Домашние победы над «Ротором» и «Тамбовом» вернули «Спартаку» хороший ход, потом из клуба ушёл гендиректор Шамиль Газизов, а завершать 2020 год «красно-белым» выпало выездами к «Сочи» и «Зениту». Но мы пока повествуем только о сочинской одиссее банды Доменико Тедеско. Черноморская команда в этом сезоне является наполовину середняком и наполовину претендентом на еврокубки. Главный тренер «барсов» Владимир Федотов сейчас дисквалифицирован, и от бровки ими руководит Олег Фоменко. Не полетел на игру из-за травмы экс-нападающий «моряков» Кокорин. Для «Спартака» противостояние с «Сочи» успело приобрести особый подтекст – наверное, все помнят об угрозах Леонида Федуна снять «красно-белых» с чемпионата после эпичного судейства Казарцева в первом туре на «Открытие Арене».
Но перейдём уже к игре. Команды решили не включать большой темп, и первый тайм долго тикал довольно спокойно. Возле каждых ворот было понемножку непростых моментов, но в остальном игра проходила без так называемых взрывов. На первых минутах неразбериха возникла около ворот «Спартака», и покинувший рамку Максименко дважды встал на пути ударов Юсупова. Позже не хватило точности Нобоа, замыкавшему подачу Жоаозиньо. На 28-й минуте Ларссон напрямую со штрафного пустил мяч в створ рядом с девяткой, однако экс-спартаковец Джанаев спокойно переместился в нужную точку и смахнул снаряд на угловой.
На 42-й минуте Ларссон фиктивно открыл счёт в этом тягучем матче. Джикия навесил в штрафную с левой стороны, Новосельцев не достал головой до мяча в небольшом прыжке, а Ларссон принял снаряд на грудь и запустил его в сетку. Впрочем, видеоассистенты нашли в действиях Ларссона игру рукой и отменили этот гол – вот какая незадача для «красно-белых». В другом эпизоде Джордан уповал на то, что Новосельцев якобы рукой прервал подачу Бакаева, однако это была иллюзия – защитник «Сочи» действительно выставлял руку, но сыграл при этом головой. Судьи в комнате ВАР разобрались правильно.
Во втором тайме хозяева постарались провести очень быстрый гол, но не получилось. Терехов и Маргасов пробили мимо, а Дуганджич не переиграл головой Максименко. Дальше сочинцы взяли паузу, и интересный момент произошёл теперь в их штрафной. Жиго на подаче стандарта упал после контакта с Цаллаговым – судья пенальти не поставил. Олег Фоменко тем временем выпустил на замену Заболотного и не прогадал. Нещадно критикуемый форвард сборной России отдал короткий пас на левом полуфланге ближе к центру на Нобоа, и эквадорский бомбардир своей фирменной пушкой положил мяч в правый угол (1:0). Для Кристиана это уже седьмой гол в ворота «Спартака» – этот клуб для него самый любимый «клиент» в РПЛ.
Для «красно-белых» запахло жареным, но особо прибавить и улучшить качество игры в нападении они не смогли. Заболотный же чуть не заработал пенальти, войдя в чужую штрафную и упав после толчка Маслова. Тедеско, уже успевший схлопотать жёлтую карточку, вынул из рукава атакующего джокера в лице Кутепова, но момент на 70-й минуте достался Понсе. Зацепившись за навес с правого фланга, аргентинец не попал в ближний угол. Но концовка выдалась у гостей совсем тусклой. Российский «Ибрагимович» Кутепов опять не проявил свои потенциальные бомбардирские качества. Пытался забить в третьем подряд матче Жиго, но ударил головой левее створа.
В итоге «Спартак» не набрал даже одного очка и дал «Зениту» шанс оторваться от себя на три балла. В последнем туре уходящего года они встретятся между собой на «Газпром Арене», и если «красно-белые» там проиграют, что можно будет сказать об их чемпионских мечтах?
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Спартак Москва, Сочи, РПЛ, Чемпионат России
Сочи задачу на сезон выполнили: у Спартака в обоих матчах очки отобрали, Зениту раздали. )
Так не Газизова надо было увальнять,а Тедеску.Опять команду не подготовил.Не самый плохой состав,а игры нет,результаты не стабильны.
Солнце скорее остынет, чем шпортаг выиграт чемпьонат лузер-лиги. Зато бомжи вкладываются паполнай, штоба Мюллер опят натруженными кулачками потрясал...
Опять игра с преимуществом, но с плохим результатом.
Похоже футбол вторым номером выбран Тедеско основным не на ровном месте.
Слишком тяжелы. Особенно концовка получилась на полусогнутых.
Каждый из тех, кто мог бы наконец то выстрелить, продолжают быть посредственностями на поле.
Вообщем слабый матч.
Вполне ожидаемо, я даже денег поднял за победу Сочи)
По игре, обе командехи сыграли на ничейку, но,Нобоа в своем фирменном стиле уложил в угол
молодец, что и решило исход. Спартак.., что то писать, а что писать-слабенькие игроки, или
тренер где то не так делает... можно помянуть Понсе в том ином эпизоде,или Ларссона-Айртон
минут пять бежал по флангу,прострелил,а он видите ли не добежал.. Лобановского на него нет,
Да при Лобановском он и бы в запас не прошел бы. Евро кубки все сказали об уровне наших
игрочишек. Похоже результат их не очень и интересует, будь наоборот видели бы другое на поле.
Di Всё объяснимо, Спартак выглядит очень уставшим и потерянным. Играть с такой интенсивностью ""через три на четвертый"" команда не готова или Тедескин просто готовит Спартак по немецким лекалам и уже загнал своих подопечных. А может просто у них расстройство из за ухода Газизова.
Все-таки бом.жи своего питерского ставленника на ВАР посадили, да и Ростовский тоже не примет в спорных моментах ( учитывая засуживание Спартака в первом матче и потерянные 2 очка) спартаковскую сторону.. В эпизоде с падением в штрафной Жиго Панин мог дать пенальти, но ему дали четкие указания пенальти не ставить.
ха ха ха - обострение перед новым годом
У ссаного это круглогодично происходит.
Тяжело после ЛЧ смотреть футбол такого НИЗКОГО качества в исполнении обеих команд. Дюков постоянно талдычит о том, что у нас футбол старомодный и низкой интенсивности. Сегодня обе команды в полной мере это продемонстрировали - темп игры в течение всего матча был низким - команды двигались по полю и "двигали" мяч в тренировочном режиме. Из-за этого на поле не было быстрых проникающих атак с обеих сторон и стремительно разыгранных комбинаций - команды напоминали сборища "тугодумов", которые не знали что делать на поле. В штрафной обеих команд при атаках соперников скапливалось большое количество народа, но атакующие упорно либо "наваливали" в штрафную, либо пытались туда пролезть через пас. И только нашёлся один умный - Нобоа - который пальнул издали и забил гол. Про "Спартак" хочется говорить только в мрачных тонах - Тедеско использует против каждого соперника одну единственную тактическую схему - из-за этого команда стала предсказуемой и против неё соперники знают как действовать. Второй момент - понятно, когда мяч от ворот разыгрывают "Реал" или "Ман Сити" - там защитники высокого класса, которые хорошо играют в пас и за счёт этого выходят из-под прессинга соперника. Сегодня "Спартак" всем показал, как НЕ надо выходить из-под прессинга и получить за это гол в свои ворота!(( Ну и - конечно - ход немца отправить Кутепова в нападение без навыков игры нападающим. Только за одно это можно гнать его поганой метлой из команды!((
Ну что ждем увольнения Тедеско?))) В свете последних событий Федуна может и второй раз переклинить)))
Всё сегодня логично и закономерно - ну не всегда же отскакивать?) Сочи - команда, Набоа - суперголешник, Тедеско в тандеме с Кутеповым - клоунада, развалинами свинофермы удовлетворён...
Ну что с тобой Тедеско не так:
Бакаев бесполезен который матч, Понсе косячит - убирает Ларсона и Крала и только на 85 минуте Бакаева!
СОЧИ с ПОБЕДОЙ!!! Вы большой клуб!