​Игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско

И второй матч в сезоне между «Сочи» и «Спартаком» может обернуться скандалом. Как сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», после игры один из футболистов сочинской команды в подтрибунном помещении ударил Андреаса Хинкеля – ассистента главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» с минимальным счётом 1:0 благодаря красивому голу Кристиана Нобоа на исходе часа игрового времени. Эквадорец закрутил мяч под правую штангу со средней дистанции.

«Зенит» может обойти «Спартак» и стать единоличным лидером чемпионата, если в субботу вечером наберёт очки в матче против «Динамо».