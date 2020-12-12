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​Игрок «Сочи» ударил ассистента Тедеско

12 Декабря 2020, 18:54,

Global Look Press

И второй матч в сезоне между «Сочи» и «Спартаком» может обернуться скандалом. Как сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт», после игры один из футболистов сочинской команды в подтрибунном помещении ударил Андреаса Хинкеля – ассистента главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» с минимальным счётом 1:0 благодаря красивому голу Кристиана Нобоа на исходе часа игрового времени. Эквадорец закрутил мяч под правую штангу со средней дистанции.

«Зенит» может обойти «Спартак» и стать единоличным лидером чемпионата, если в субботу вечером наберёт очки в матче против «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Андреас Хинкель
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