​РПЛ сделала заявление по инциденту в матче «Сочи» - «Спартак»

Российская Премьер-лига сделала заявление по поводу скандала после матча между «Сочи» и «Спартаком».

Напомним, после игры главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил игрок «Сочи». Речь идёт о Жоаозиньо. Тренер сочинцев Олег Фоменко, в свою очередь, обвинил в неподобающем поведении самого Тедеско, который якобы ругался, когда вратарь Сослан Джанаев хотел пожать ему руку и поблагодарить за игру.

В заявлении РПЛ говорится, что по инциденту производится проверка. В ходе неё будут опрошены участники инцидента, а также изучены видеозаписи с камер. КДК РФС по итогам разбирательства даст оценку ситуации.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Кристиана Нобоа.