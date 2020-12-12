Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​РПЛ сделала заявление по инциденту в матче «Сочи» - «Спартак»

12 Декабря 2020, 20:28,

ФК "Краснодар"

Российская Премьер-лига сделала заявление по поводу скандала после матча между «Сочи» и «Спартаком».

Напомним, после игры главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударил игрок «Сочи». Речь идёт о Жоаозиньо. Тренер сочинцев Олег Фоменко, в свою очередь, обвинил в неподобающем поведении самого Тедеско, который якобы ругался, когда вратарь Сослан Джанаев хотел пожать ему руку и поблагодарить за игру.

В заявлении РПЛ говорится, что по инциденту производится проверка. В ходе неё будут опрошены участники инцидента, а также изучены видеозаписи с камер. КДК РФС по итогам разбирательства даст оценку ситуации.

Напомним, «Сочи» обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Кристиана Нобоа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Жоаозиньо, Андреас Хинкель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола