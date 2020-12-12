​В РФС признали грубейшую ошибку Казарцева

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12 Декабря 2020, 18:25,
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался для ТАСС по поводу решения Василия Казарцева в матче «Ротор» - «Уфа».
Напомним, Казарцев не назначил пенальти в ворота волгоградской команды в, казалось бы, явной для этого ситуации. Мяч в штрафной площади встретился с рукой защитника, которая была выставлена. При этом игровой снаряд летел в сторону ворот.
«На мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно», - сказал Хачатурянц. Он отметил, что для начала ситуацию должна рассмотреть экспертно-судейская комиссия.
В текущем сезоне это уже не первая грубая ошибка Василия Казарцева. В игре первого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» этот арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды в конце встречи, в результате чего сочинцы спасли вничью. Та игра вызвала широкий резонанс, владелец «Спартака» Леонид Федун даже грозился снять команду с розыгрыша чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Василий Казарцев, Ашот Хачатурянц
Толку признавать, очки отобрали у клуба из Башкирии... Казарцев вообще неадекват, почему его вернули после отстранения...
Чувак живёт в каком-то обкуренном мире. То ему "прикурится" пен на пустом месте, то наоборот не реагирует на очевидное. "Но виновен не жираф, а тот кто крикнул из ветвей ЖИРАФ БОЛЬШОЙ, ЕМУ ВИДНЕЙ"