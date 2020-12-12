​В РФС признали грубейшую ошибку Казарцева

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался для ТАСС по поводу решения Василия Казарцева в матче «Ротор» - «Уфа».

Напомним, Казарцев не назначил пенальти в ворота волгоградской команды в, казалось бы, явной для этого ситуации. Мяч в штрафной площади встретился с рукой защитника, которая была выставлена. При этом игровой снаряд летел в сторону ворот.

«На мой взгляд, это грубейшая ошибка. В его исполнении не первая. Есть вопросы к его профессиональным качествам. С такими ошибками судить РПЛ невозможно», - сказал Хачатурянц. Он отметил, что для начала ситуацию должна рассмотреть экспертно-судейская комиссия.

В текущем сезоне это уже не первая грубая ошибка Василия Казарцева. В игре первого тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Сочи» этот арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота московской команды в конце встречи, в результате чего сочинцы спасли вничью. Та игра вызвала широкий резонанс, владелец «Спартака» Леонид Федун даже грозился снять команду с розыгрыша чемпионата России.