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​Тренера «Сочи» могут дисквалифицировать на 10 матчей за слова в адрес Тедеско

12 Декабря 2020, 22:15,

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Тренер «Сочи» по вратарям Дмитрий Бородин рискует столкнуться с серьёзной дисквалификацией за свои слова в адрес Доменико Тедеско по ходу матча со «Спартаком».

Как сообщил «Спартак» в своём заявлении, Бородин указал Тедеско на его иную национальность и даже попросил покинуть Россию. Сам Бородин не стал скрывать того факта, что он сказал немецкому тренеру фразу: «Это наша земля».

Если КДК РФС усмотрит в словах Бородина дискриминацию, тренер в соответствии с первой частью статьи 121 дисциплинарного регламента получит десять матчей дисквалификации. Кроме того, на Бородина будет наложен штраф.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Дмитрий Бородин
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Комментарии (5)
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0
starpom
12 Декабря 2020, 23:44

А не пошли бы вы туда ,где макар телят не пас -в России вообще нет доморощенных тренеров......

1
el matador
12 Декабря 2020, 23:17

Немчура пусть дует в дойчландию и там тренирует. Как ни крути, но 22 июня им никогда не простим: он потомок мразоты. Другое дело, что вроде футбол и не при чём здесь. Но всё равно немчура вызывает негатив.

0
SATIR1
12 Декабря 2020, 22:48

"Если КДК РФС усмотрит в словах Бородина дискриминацию" (с), то для меня, такой кдк, перестанет существовать как орган...

0
SpaM
12 Декабря 2020, 23:30

Расформируют его наверное, если ты его перестанешь воспринимать.

2
Екатерина Нестерова
12 Декабря 2020, 22:35

Дисквалифицировать надо не только Бородина, если его вина будет доказана, но и Тедеско. Причём вина Тедеско уже доказана документально.

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