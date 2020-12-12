​Тренера «Сочи» могут дисквалифицировать на 10 матчей за слова в адрес Тедеско

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12 Декабря 2020, 22:15,
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Тренер «Сочи» по вратарям Дмитрий Бородин рискует столкнуться с серьёзной дисквалификацией за свои слова в адрес Доменико Тедеско по ходу матча со «Спартаком».
Как сообщил «Спартак» в своём заявлении, Бородин указал Тедеско на его иную национальность и даже попросил покинуть Россию. Сам Бородин не стал скрывать того факта, что он сказал немецкому тренеру фразу: «Это наша земля».
Если КДК РФС усмотрит в словах Бородина дискриминацию, тренер в соответствии с первой частью статьи 121 дисциплинарного регламента получит десять матчей дисквалификации. Кроме того, на Бородина будет наложен штраф.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Сочи, Доменико Тедеско, Дмитрий Бородин
А не пошли бы вы туда ,где макар телят не пас -в России вообще нет доморощенных тренеров......
Немчура пусть дует в дойчландию и там тренирует. Как ни крути, но 22 июня им никогда не простим: он потомок мразоты. Другое дело, что вроде футбол и не при чём здесь. Но всё равно немчура вызывает негатив.
"Если КДК РФС усмотрит в словах Бородина дискриминацию" (с), то для меня, такой кдк, перестанет существовать как орган...
Расформируют его наверное, если ты его перестанешь воспринимать.
Дисквалифицировать надо не только Бородина, если его вина будет доказана, но и Тедеско. Причём вина Тедеско уже доказана документально.