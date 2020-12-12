​Тренера «Сочи» могут дисквалифицировать на 10 матчей за слова в адрес Тедеско

Тренер «Сочи» по вратарям Дмитрий Бородин рискует столкнуться с серьёзной дисквалификацией за свои слова в адрес Доменико Тедеско по ходу матча со «Спартаком».

Как сообщил «Спартак» в своём заявлении, Бородин указал Тедеско на его иную национальность и даже попросил покинуть Россию. Сам Бородин не стал скрывать того факта, что он сказал немецкому тренеру фразу: «Это наша земля».

Если КДК РФС усмотрит в словах Бородина дискриминацию, тренер в соответствии с первой частью статьи 121 дисциплинарного регламента получит десять матчей дисквалификации. Кроме того, на Бородина будет наложен штраф.