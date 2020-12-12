Из-за кого Тедеско проиграл Федотову: Пять игроков «Спартака» разочаровали в Сочи

Оценки футболистам Доменико Тедеско

Владимир Федотов был дисквалифицирован на матч со «Спартаком», но его тренерские задумки сработали прекрасно. Нобоа, Юсупов и Цаллагов выиграли центр поля, переборов «красно-белое» трио Крал – Зобнин – Бакаев. Доменико Тедеско прыгал на бровке, скакал, однако зарядить энергией свою команду не сумел. Досадное, но от того даже более справедливое, поражение «Спартака» в Сочи.

В статистике матча гости выиграли почти все графы, кроме главных: владение мячом – 41:59, удары по воротам - 10:15, в створ – 5:1, угловые – 2:8. Из-за кого же «красно-белые» не смогли добиться приемлемого результата? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Доменико Тедеско.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,0. За поражение в «Сочи» голкиперу не напихаешь. Максименко ещё долго держал «Спартак» в игре, отразив два удара в упор от Джуганджича, были и опасные попытки Маргасова. Всего четыре сейва накопил Максименко, а голевой удар Нобоа был слишком сложен.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,5. Хорош был и капитан «Спартака». Корме Ларссона, только он отдавал осмысленные передачи в штрафную площадь, Джикия же и отдал голевой пас на Джордана, но швед рукой подыграл себе. С фланга Георгия угроз почти не приходило, ведь он выиграл почти всю борьбу – 9 раз из 11.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 5,0. Частенько Самуэль смещался на правый полуфланг, помогая молодому Маслову, но даже «прибытие» Жиго не меняло ситуации. Из той зоны мог отличиться Маргасов, потом головой бил Джуганджич. К тому же, сам Жиго упустил Нобоа в первом тайме, когда эквадорец пробил головой выше ворот.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – 4,5. Удивительно инертен сегодня был молодой Маслов. Обычно у него много отборов, но в этот раз – ни одного. Вспоминается только одно полезное действие, когда Павел на грани фола успел выбить мяч из-под ног Терехова в своей штрафной площади. А вот Нобоа Маслов не встретил, поэтому «Спартак» получил гол.

АЙРТОН – 7,0. Посадил на карточку Мамману и Джуганджича, сделал три обостряющих кросса, заработал четыре штрафных удара. Айртон свой фланг у Маргасова выиграл и почти все единоборства, но, если бы ещё думал чуть быстрее и падал пореже. Давно бы в Европу уехал.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. В свой день рождения Мозес выдал лучший матч за «Спартак». Ничего особенного, просто боролся до конца, эпизоды доигрывал. Однажды круто разобрался на фланге, вырезав шикарный прострел, к которому на мгновение не успел Эсекьель Понсе.

РОМАН ЗОБНИН – 6,0. Перерыв в две недели без игровой практики сказался на Романе. Зобнин был активен лишь на фоне сегодняшнего «Спартака», который вообще не впечатлил. А вот огромное количество неточных навесов и небольшое (всего 2) отборов, намекает на не самый лучший матч Романа.

АЛЕКС КРАЛ – 4,5. Тедеско решил усилить игру, выпустив Умярова вместо Крала. По этой замене можно понять, что матч у Алекса не получился. Чех явно проиграл в активности Юсупову, отборов не делал, мяч вперёд не двигал, разогнав всего одну интересную атаку.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 4,5. Только стал выправлять игру Бакаев, как опять «грустный» матч в его исполнении. Зелимхан вроде ничего плохого не сделал, но плеймейкер должен обострять, созидать, а у Бакаева ни одной острой передачи. Пару раз наоборот, затормозил наступление долгим размышлением.

это чистый троллинг - и Кутепова и Ларссона. pic.twitter.com/DuWq7z8MSg — Тимур Журавель (@TimZhur) December 12, 2020

ДЖОРДАН ЛАРССОН – 6,5. Официально признать Кутепова нападающим, заменив Ларссона – это, конечно, очень сильно. При этом, Джордан – единственный «умный» игрок «Спартака» впереди. Создал два шикарных момента, выведя Айртона и Понсе на ударные позиции, забил с нарушением, опасно пробил со стандарта. Без Ларссона ничего не создал «Спартак».

ЭСЕКЬЕЛЬ ПОНСЕ – 4,0. Главным неудачником может считать себя Понсе. Два классных момента имел «Спартак» и оба загубил Эсекьель. В борьбе ничего зацепить не смог, проиграв девять эпизодов из одиннадцати. Отдал всего шесть точных передач за матч.

НАИЛЬ УМЯРОВ - б/о.

ИЛЬЯ КУТЕПОВ - б/о. Хорошо вышел в нападение, добавил нервов обороне «Сочи».

ОСТОН УРУНОВ - б/о. Вышел всего на пять минут, но своим оголтелым забегом насмешил знатно.