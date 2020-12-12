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Федун посетит матч «Сочи» - «Спартак»

12 Декабря 2020, 16:08,

fratria.ru

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун посетит поединок 18-го тура чемпионата России между «Сочи» и «красно-белыми».

Матч «Сочи» - «Спартак» состоится на стадионе «Фишт», начало - 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

После 17 туров российской Премьер-лиги южане занимают седьмое место в турнирной таблице, а «красно-белые» располагаются на второй позиции.

Ранее стало известно, что тренерские штабы «Сочи» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Сочи, Леонид Федун
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