​«Произошедшее потрясло меня»: Тедеско сделал заявление по инциденту в Сочи

На официальном сайте «Спартака» появилось заявление главного тренера команды Доменико Тедеско по инциденту в игре против «Сочи». Немец отметил, что является эмоциональным человеком, но эмоции не улеглись на следующий день после игры, как бывает обычно.

«То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня», - сказал Тедеско по поводу инцидента и отсутствия к нему внимания со стороны судей.

Немецкий тренер отметил, что в России его очень хорошо приняли, и он не представлял, что такой инцидент возможен, даже с учётом того, что «Спартак» любят не все.

«Есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля», - отметил Тедеско. Наставник «красно-белых» выразил надежду, что ситуацию серьёзно рассмотрят.

Напомним, что «Спартак» в субботу проиграл в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1. После игры Тедеско пожаловался, что его оскорбил тренер вратарей соперника Дмитрий Бородин.