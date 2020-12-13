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​«Произошедшее потрясло меня»: Тедеско сделал заявление по инциденту в Сочи

13 Декабря 2020, 13:19,

Global Look Press

На официальном сайте «Спартака» появилось заявление главного тренера команды Доменико Тедеско по инциденту в игре против «Сочи». Немец отметил, что является эмоциональным человеком, но эмоции не улеглись на следующий день после игры, как бывает обычно.

«То, что произошло вчера в Сочи, по-настоящему потрясло меня», - сказал Тедеско по поводу инцидента и отсутствия к нему внимания со стороны судей.

Немецкий тренер отметил, что в России его очень хорошо приняли, и он не представлял, что такой инцидент возможен, даже с учётом того, что «Спартак» любят не все.

«Есть границы, которые нельзя, даже запрещено переступать. Меня оскорбили из-за моего происхождения, а один из игроков «Сочи» ударил Андреаса Хинкеля», - отметил Тедеско. Наставник «красно-белых» выразил надежду, что ситуацию серьёзно рассмотрят.

Напомним, что «Спартак» в субботу проиграл в гостях у «Сочи» с минимальным счётом 0:1. После игры Тедеско пожаловался, что его оскорбил тренер вратарей соперника Дмитрий Бородин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
13 Декабря 2020, 16:10
Ох уж эта ситуация, когда немцу в России говорят, это не твоя страна, а он обижается))
1
slink
13 Декабря 2020, 13:53

//Оскорбили из-за моего происхождения// ??? Это как? Фразу, оскорбившую, в студию, как говорится! А так это просто болтовня! "Эмоции" у него? Ну тут понятно - всосали от Сочи!

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