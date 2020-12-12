Фоменко: «Многое было поставлено на кон для победы над «Спартаком»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (1:0) дал комментарий по событиям на поле.

- Мы рады, что обыграли очень хорошую команду, которая идет в лидерах чемпионата. Игра была очень тяжелой. Мы довольны победой, многое было поставлено на кон для этого.

- Что было сказано игрокам в перерыве? Как это повлияло на игру, выполнили ли они установку, данную в перерыве? Потому что даже Доменико Тедеско сказал, что после первого тайма разладилась игра, и стали меньше контролировать мяч.

- У нас был план на игру, и ребята его выполняли. Нужно было продолжать так же играть. У «Спартака» было много свободных зон, которые можно было использовать. Начало второго тайма показало, что мы создали ряд опасных моментов, в итоге забили, а дальше уже играли по счету.