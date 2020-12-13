Деменко: «В эпизоде Тедеско и Бородина нашла коса на камень, это уже перебор»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о матче «Сочи» - «Спартак» и скандале, который случился после игры.

- «Спартак» наиграл на поражение?

- Нет, не наиграл. Он бился, боролся, играл хорошо и уверенно. Но дело в том, что «Сочи» здорово играл. Понятно, что хозяева все понимали, и действовали от обороны, искали моменты на контратаке. Но потом, когда южане почувствовали, что «Спартак» можно обыгрывать, начали действовать по-другому. Плюс гости не использовали свои голевые возможности, которые создавали. Отсюда и сложился такой результат.

- Что еще не получилось у «Спартака»?

- Самое основное, что они не забили мяч. Если бы это сделали, тогда игра смотрелась по-другому.

- Не был засчитан гол Ларссона. Что вы об этом думаете?

- Его отменили по делу. Он остановил мяч двумя руками. Тем более, этот эпизод смотрел ВАР.

- Как вам показалось, был ли пенальти, когда Жиго упал в штрафной «Сочи»?

- Была борьба. Просто сейчас нет единой модели, за что ставят пенальти, и за что нет. Надо хотя бы это знать и иметь четкое понимание. Если идет контакт в штрафной – как это рассматривать? По игре рукой в штрафной вроде все ясно, но когда происходят такие стыки… По мне – это просто рабочий эпизод. Надо же как-то отбирать мяч. Да, есть какой-то контакт. Когда футболист делает движение ближайшей рукой и идет блокировка вне пределов штрафной, судьи дают за это нарушение. А когда это происходит в штрафной – непонятно как это трактуют. По мне, это была борьба, и не пенальти.

- Был еще один эпизод, когда Ларссон бил по воротам, и мяч попал в руку Цалагова на 44-й минуте, но судья назначил угловой. Известный в прошлом арбитр Хусаинов сказал, что это пенальти. Как вы оцениваете работу главного судьи? Есть ли к нему серьезные вопросы?

- Сейчас идет концовка осенней части чемпионата, борьба и спрос очень высокий. Если судьи рассматривают эти моменты по ВАР и говорят, что это не нарушение, тогда это говорит об уровне нашего судейства. Для меня странно, что даже с помощью ВАР не могут разобраться в таких эпизодах. Когда надо – они смотрят, когда не надо – не смотрят. Это же момент в штрафной.

- Не считаете, что судьи прибили «Спартак», не назначив два пенальти в ворота «Сочи»? Если бы хоть один назначили, игра бы пошла другая.

- Я бы так не сказал. Не думаю, что «Спартаку» надо сетовать на судейство. Кто не давал «красно-белым» забивать и решать этот вопрос? Здесь было стечение обстоятельств. «Сочи» забил, «Спартак» открылся. Гости выглядели лучше и были сильнее, но это футбол. Никто не гарантирует результат, даже если команда играет лучше соперника. Понятно, что после матча «Спартак» начал искать причину, ему обидно. Если бы эти моменты были в пользу гостей – была бы такая же история.

- А по карточке Тедеско есть вопросы? Почему судьи его все время наказывают? Тренер же не может все время сидеть на лавке без эмоций.

- Согласен с вами. Не знаю, почему к Тедеско такое отношение. Да, у него такой характер. Он не может спокойно стоять. У него бывают всплески эмоций. Он так живет. Думаю, судьи к нему относятся чересчур строго. Но то, что гости сами отдали игру с «Сочи», это однозначно.

- Читали, что случилось в перерыве матчи и после игры в подтрибунном помещении?

- Да. Это эмоции. Кто-то что-то сказал, слово за слово. Не думаю, что «Сочи» первым начал конфликт. Видимо, кто-то это спровоцировал. Мы уже потом узнаем. Здесь можно вспомнить, как Тедеско побежал к Ганчаренко после дерби. В любом случае такие моменты не красят. Ну, случилось и случилось. Когда сам Тедеско побежал к Ганчаренко, он сказал, что сделал это, чтобы поблагодарить тренера соперников за игру. А теперь все возвращается обратно.

- То есть, вы не усматриваете национализм в словах Бородина, который сказал Тедеско, что это наша земля?

- Нет. Я Диму очень хорошо знаю. Это порядочный человек. Думаю, он подошел поблагодарить тренера, а Тедеско ему сам ответил, и нашла коса на камень. Было бы неправильно дисквалифицировать Бородина за это. Я, конечно, всего не знаю. Может, сейчас нам предоставят какие-то доказательства, но это уже перебор.

Елена Григорьевская