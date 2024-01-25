Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс подвёл итоги матча против «Барселоны»

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс высказался о победе над «Барселоной» в матче 1/4 финала Кубка Испании.

Напомним, что основное время завершилось вничью со счётом 2:2, а в дополнительное время команда из Бильбао отправила два мяча в ворота «сине-гранатовых».

«Победа над «Барсой»? Честно говоря, я бы хотел пойти выпить пивка с ребятами, но я очень, очень устал. Я возвращаюсь домой!», - приводит слова Уильямса журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что в полуфинал турнира уже пробились «Реал Сосьедад» и «Мальорка». Последний участник определится в паре «Атлетико» - «Севилья».