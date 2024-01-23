Хави вновь прокомментировал судейство в матче «Реал» – «Альмерия»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вновь прокомментировал судейство матча «Реал» – «Альмерия», в котором «королевский клуб» одержал волевую победу (3:2) в рамках чемпионата. По ходу встречи арбитр принял ряд спорных решений, из-за чего пресса раздула большой скандал.

«Спорный матч на «Сантьяго Бернабеу»? Я не хочу подливать масла в огонь, мне хочется говорить о футболе. Если вы спросит меня о моих чувствах в любой другой день, я с удовольствием вам о них расскажу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» отстаёт от лидера таблицы Ла Лиги в лице «Жироны» на одно очко. При этом у «сливочных» в активе есть матч в запасе.