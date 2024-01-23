Хави оценил уровень Нико Уильямса, которого ранее связывали с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил уровень нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Завтра каталонцы встретятся с басками в рамках четвертьфинала Кубка Испании.

«Моё мнение о Нико Уильямсе? Я думаю, что это исключительный футболист с высокой скоростью, который всегда играет с конкретной целью. Защитникам нужно будет постараться, чтобы остановить его. Уильямс – отличный игрок», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем.

21-летний Уильямс в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился 3 голами и 8 результативными передачами. К своим годам футболист успел провести 11 матчей за взрослую сборную Испании.