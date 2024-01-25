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Кубок Испании

​«Барселона» пропустила уже три мяча на первой минуте в нынешнем сезоне

25 Января 2024 • 04:23 Комментировать
Атлетик Б
4:2
Барселона

Каталонская «Барселона» проиграла четвертьфинальный матч Кубка Испании «Атлетику», команда Хави Эрнандеса очень быстро, уже на первой минуте матча, пропустила гол. Это сделал Горка Гурусета.

Как оказалось, для «Барселоны» это был уже третий мяч с начала сезона, пропущенный на первой минуте игры. Дважды это случалось в играх чемпионата Испании - в матчах с «Гранадой» и «Алавесом», а теперь повторилось в игре с «Атлетиком».

Как выяснилось, три пропущенных на первой минуте гола за сезон -  это столько же, сколько пропустила «Барса» на первой минуте игры за предыдущие... восемнадцать сезонов.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона

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