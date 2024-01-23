Левандовски: «Уверен, «Барселона» что-нибудь выиграет в этом сезоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о ходе текущего сезона.

35-летний футболист нередко подвергается критики за не самую выдающуюся по собственным меркам результативность – 12 голов в 27 матчах. «Сине-гранатовые» также проводят не лучшую кампанию: коллектив Хави Эрнандеса занимает третью строчку в Ла Лиге, на восемь очков отставая от лидирующей «Жироны».

«Забивать голы никогда не бывает легко. Я играю в команде, в которой очень много молодых игроков. Я чувствую себя отлично в «Барселоне». В прошлом году мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, а я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Этот сезон также очень важен, нам необходимы победы. Уверен, мы что-нибудь выиграем в этой кампании», – цитируют испанские СМИ Левандовски.