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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «Уверен, «Барселона» что-нибудь выиграет в этом сезоне»

23 Января 2024 • 02:36 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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24.01 23:30

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о ходе текущего сезона.

35-летний футболист нередко подвергается критики за не самую выдающуюся по собственным меркам результативность – 12 голов в 27 матчах. «Сине-гранатовые» также проводят не лучшую кампанию: коллектив Хави Эрнандеса занимает третью строчку в Ла Лиге, на восемь очков отставая от лидирующей «Жироны».

«Забивать голы никогда не бывает легко. Я играю в команде, в которой очень много молодых игроков. Я чувствую себя отлично в «Барселоне». В прошлом году мы выиграли Ла Лигу и Суперкубок, а я стал лучшим бомбардиром чемпионата. Этот сезон также очень важен, нам необходимы победы. Уверен, мы что-нибудь выиграем в этой кампании», – цитируют испанские СМИ Левандовски.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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