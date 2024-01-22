Хави: «Если бы не ошибки судей, у «Барселоны» было бы на шесть очков больше»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес раскритиковал судейство в чемпионате Испании.

По мнению специалиста, в активе «сине-гранатовых» сейчас было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.

«Я помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен, нашумевший эпизод с Рафиньей в штрафной в игре с «Райо Вальекано», отменённый гол Фелиша «Гранаде». У нас было бы на шесть очков больше. И это не оправдания, а реальность», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

После 20 проведённых матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 44 очка. От лидирующей «Жироны» «сине-гранатовые» сейчас отстают на восемь баллов, при этом имея одну игру в запасе.