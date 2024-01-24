«Атлетик» забил «Барселоне» на самом старте встречи

«Атлетик» в рамках четвертьфинала Кубка Испании принимает дома «Барселону». Баскская команда открыла счёт буквально на первых минутах встречи.

Отличился форвард басков Горка Гурусета. Первая же осмысленная атака «Атлетика» привела к тому, что «Барса» в панике начала отбиваться от наступлений соперника. После нескольких рикошетов мяч достался Гурусете, который благодаря отскоку «круглого» от газона направил снаряд в левую «девятку» ворот «блауграны».

Напомним, что следить за ходом четвертьфинального матча во всех подробностях можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.ru. Матч едва начался, а «Атлетик» уже впереди – 1:0.