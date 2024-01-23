Хави: «Я вовсе не воюю с «Реалом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес объяснил, что не намерен воевать с мадридским «Реалом». Ранее испанский специалист заявил, что решения судей лишили его команду шести очков в чемпионате. Также Хави намекнул, что арбитры помогают «Реалу». Клубный канал «сливочных» раскритиковал тренера «Барселоны» за эти слова, на что Хави ответил на сегодняшней пресс-конференции.

«Критика от клубного канала мадридского «Реала»? Я всегда уважал этот клуб. Если же я допускал в этом плане ошибки, то просил прощения. Я вовсе не воюю с «Реалом». Я уважаю различные видео и мемы. Стараюсь относиться к этому с юмором», – сказал Хави на пресс-конференции.