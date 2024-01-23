Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави рассказал, совершит ли «Барселона» хоть один трансфер до конца месяца

23 Января 2024 • 16:08 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.50 2 2.45
24.01 23:30

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос журналистов о возможных трансферах. Напомним, в январе каталонский клуб смог заполучить только нападающего Витора Роке, который был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» ещё летом.

«Трансферный рынок? Нам очень сложно подписывать игроков из-за сложившейся финансовой ситуации. Не думаю, что до конца трансферного окна ряды нашей команды пополнит какой-нибудь новый игрок», – заключил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» ранее хотела купить нового полузащитника, но каталонская команда не может тратить большие деньги в январе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Января
16:40
Хави оценил уровень Нико Уильямса, которого ранее связывали с «Барселоной»
16:15
Хави вновь прокомментировал судейство в матче «Реал» – «Альмерия» 2
16:08
Хави рассказал, совершит ли «Барселона» хоть один трансфер до конца месяца
15:53
Хави: «Я вовсе не воюю с «Реалом»
04:17
Тер Штеген рассказал, когда сможет играть
03:35
Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
03:19
Фрейша: «Хави критиковал судей матча «Реал» – «Альмерия»? Он даже не смотрел игру» 1
02:36
Левандовски: «Уверен, «Барселона» что-нибудь выиграет в этом сезоне»
22 Января
23:50
Лапорта – о судействе в матче «Реала» против «Альмерии»: «Это позор» 1
19:04
Стало известно, когда Кристенсен и Канселу могут вернуться в строй
16:15
В «Барселоне» заявили, что не намерены продавать Араухо
14:55
Ферран Торрес оценил свои первые 100 матчей за «Барселону»
14:49
Ферран Торрес поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао
14:24
Ямаль: «Уверен, победа над «Бетисом» может стать поворотным моментом в сезоне»
14:17
Ферран Торрес: «Сотый матч за «Барселону»? Мечта воплотилась в жизнь»
11:15
«Барселона» далека от трансфера Филлипса, в гонке лидирует лондонский клуб
09:52
Хави: «Если бы не ошибки судей, у «Барселоны» было бы на шесть очков больше» 2
21 Января
12:12
Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
16:48 · Германия. Бундеслига
Бергвалл отказывается переходить в немецкий клуб, так как хочет в «Барселону»
16:43 · Испания. Ла Лига
Милитао подписал новый долгосрочный контракт с «Реалом» официально
16:40 · Испания. Ла Лига
Хави оценил уровень Нико Уильямса, которого ранее связывали с «Барселоной»
16:15 · Испания. Ла Лига
Хави вновь прокомментировал судейство в матче «Реал» – «Альмерия» 2
16:08 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, совершит ли «Барселона» хоть один трансфер до конца месяца
16:02 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил, почему позитивно оценивает шансы «Барселоны» выиграть Ла Лигу
15:53 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я вовсе не воюю с «Реалом»
15:22 · Испания. Ла Лига
​Довбик – автор самого раннего хет-трика в Ла Лиге с 1960 года
14:59 · Испания. Ла Лига
​Украинец Довбик может перейти в топ-клуб Ла Лиги
14:46 · Германия. Бундеслига
«Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса
11:37 · Испания. Ла Лига
Милитао опережает сроки восстановления
10:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, почему Абаскаль не выбрал «Кадис»
05:34 · Испания. Ла Лига
​Гризманна обвинили в двойных стандартах 1
04:17 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген рассказал, когда сможет играть
03:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем