Хави рассказал, совершит ли «Барселона» хоть один трансфер до конца месяца

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос журналистов о возможных трансферах. Напомним, в январе каталонский клуб смог заполучить только нападающего Витора Роке, который был куплен у «Атлетико Паранаэнсе» ещё летом.

«Трансферный рынок? Нам очень сложно подписывать игроков из-за сложившейся финансовой ситуации. Не думаю, что до конца трансферного окна ряды нашей команды пополнит какой-нибудь новый игрок», – заключил Хави на пресс-конференции.

«Барселона» ранее хотела купить нового полузащитника, но каталонская команда не может тратить большие деньги в январе.