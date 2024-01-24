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Чемпионат Испании. Ла Лига

Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне»

24 Января 2024 • 17:52 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Через 4 ч. 37 мин.

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о проблемах Хави Эрнандеса на посту главного тренера «Барселоны».

«Главная проблема Хави — это Левандовски. Поляк не демонстрирует тот уровень, к которому мы все привыкли. В данной ситуации это является важным моментом», — приводит слова Капелло Marca.

В текущей кампании 35-летний нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и стал автором пяти голевых передач.

После 20 встреч «Барселона» занимает третью строчку в Ла Лиге, сумев набрать 44 очка.

24 января каталонский клуб встретится на выезде с «Атлетиком». Текстовая трансляция четвертьфинальной игры Кубка Испании стартует в 23:30 по мск на портале LiveResult.


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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски ещё теги

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