Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о проблемах Хави Эрнандеса на посту главного тренера «Барселоны».

«Главная проблема Хави — это Левандовски. Поляк не демонстрирует тот уровень, к которому мы все привыкли. В данной ситуации это является важным моментом», — приводит слова Капелло Marca.

В текущей кампании 35-летний нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и стал автором пяти голевых передач.

После 20 встреч «Барселона» занимает третью строчку в Ла Лиге, сумев набрать 44 очка.

24 января каталонский клуб встретится на выезде с «Атлетиком». Текстовая трансляция четвертьфинальной игры Кубка Испании стартует в 23:30 по мск на портале LiveResult.