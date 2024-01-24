Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес перечислил форвардов, чья игра его вдохновляет.

23-летний футболист отметился хет-триком в недавнем матче Ла Лиги против «Бетиса», который завершился победой «сине-гранатовых» со счётом 4:2.

Отвечая на вопрос о своих любимых форвардах, Торрес не забыл упомянуть легенду «Барселоны» Лионеля Месси, также в числе его фаворитов оказался и Криштиану Роналду: «Кто из нападающих нравится мне больше всех? Месси, Роналду, Давид Вилья, Роберт Левандовски и Гарри Кейн», – цитируют испанские СМИ Феррана, забившего 25 голов в 100 матчах за «Барселону» с момента прихода в клуб в январе 2022 года.