​«Барселона» потеряла защитника из-за травмы

В четверг вечером «Барселона» проводит матч 1/4 финала Кубка Испании против «Атлетика». Уже на 23-й минуте главному тренеру каталонской команды Хави пришлось делать перестановку в составе. Дело в том, что травму получил Алехандро Бальде. Его место на поле занял другой защитник – Эктор Форт.

Стоит сказать, что «Барселона» пропустила от «Атлетика» в Бильбао уже на первой минуте. Впрочем, ещё в первом тайме Роберт Левандовски сравнял счёт, а Ламин Ямаль вывел каталонцев вперёд.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Атлетиком» и «Барселоной» можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.