Фрейша: «Хави критиковал судей матча «Реал» – «Альмерия»? Он даже не смотрел игру»

Бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейша не одобрил высказывания Хави Эрнандеса.

Рулевой «сине-гранатовых» присоединился к критике судей, работавших в матче мадридского «Реала» против «Альмерии» (3:2).

«Критика Хави? Думаю, совершенно неуместно высказываться о судействе в матче, который ты даже не смотрел. Он считает себя лучшим, когда побеждает, но если что-то идёт не так, то виноваты другие», – цитирует Madrid Zone Фрейшу.

Отметим, что в «Альмерии» также были разочарованы работой арбитра. Слова неодобрения в резкой форме высказал и нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта.