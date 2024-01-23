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Фрейша: «Хави критиковал судей матча «Реал» – «Альмерия»? Он даже не смотрел игру»

23 Января 2024 • 03:19 Комментировать
Реал Мадрид
3:2
Альмерия

Бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Тони Фрейша не одобрил высказывания Хави Эрнандеса.

Рулевой «сине-гранатовых» присоединился к критике судей, работавших в матче мадридского «Реала» против «Альмерии» (3:2).

«Критика Хави? Думаю, совершенно неуместно высказываться о судействе в матче, который ты даже не смотрел. Он считает себя лучшим, когда побеждает, но если что-то идёт не так, то виноваты другие», – цитирует Madrid Zone Фрейшу.

Отметим, что в «Альмерии» также были разочарованы работой арбитра. Слова неодобрения в резкой форме высказал и нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Альмерия Хави Эрнандес Тони Фрейша ещё теги

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