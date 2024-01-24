Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Луис Суарес рассказал, как партнёры по команде Лионель Месси и Неймар помогли ему выиграть «Золотую бутсу» в октябре 2016 года. В сезоне-2015/16 уругваец забил 40 голов в чемпионате Испании и стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг. Одним из основных конкурентов Суареса был Криштиану Роналду, который забил на 5 голов меньше.

«Когда я соревновался с Криштиану за «Золотую бутсу», Неймар и Месси помогли мне победить. Они позволяли мне бить пенальти, а также отдавали качественные ассисты. Я всегда буду им благодарен за это», – цитирует Суареса Managing Barca.