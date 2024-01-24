Хави: «Атлетик» играет агрессивно»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался перед кубковым матчем против «Атлетика».

— У нас будет не так много времени на поле для принятия правильных решений, потому что соперник действует агрессивно и хорошо действует под давлением. Эрнесто Вальверде является очень хорошим тренером. Кроме того, на стадионе «Сан-Мамес» болельщики всегда очень активно поддерживают свою команду, — приводит слова Хави Barcacentre.

Встреча 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной» состоится сегодня, 24 января. Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры, которую проведет портал LiveResult.