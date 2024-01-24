​В «Барселоне» определили задачу-минимум для Хави

В последнее время будущее главного тренера «Барселоны» Хави является обсуждаемой темой. Давление на специалиста выросло после крупного поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).

Как сообщает издание AS, в «Барселоне» определили минимальную задачу для Хави на остаток сезона – победа в Кубке Испании. Отмечается, что каталонцы высоко ценят этот турнир и учитывают, что «Реал» из соревнования уже вылетел.

Что касается Ла Лиги и Лиги чемпионов, то в «Барселоне» осознают, насколько сложно команде будет показать максимум в этих турнирах. Но от «сине-гранатовых» боссы ожидают конкурентоспособности.

Если «Барселона» по итогам сезона выиграет Кубок Испании и достойно покажет себя в Ла Лиге и Лиге чемпионов, то Хави может остаться в клубе.

​Назван возможный следующий тренер «Барселоны»