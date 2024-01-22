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Ферран Торрес: «Сотый матч за «Барселону»? Мечта воплотилась в жизнь»

22 Января 2024 • 14:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.50 2 2.45
24.01 23:30

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес поделился эмоциями после того, как провёл сотый матч за команду. Отметим, что в юбилейной игре испанец отметился хет-триком в ворота «Бетиса» и помог «Барселоне» добыть важные три очка в чемпионате.

«Сотый матч за «Барселону»? Для меня было мечтой просто перейти сюда, а столько проведённых матчей за команду делают меня ещё более счастливым. Я хочу помочь клубу настолько, насколько могу. Я надеюсь, что останусь здесь на долгие годы», – цитирует Феррана Barca Universal.

Торрес выступает за «Барселону» с января 2022 года, когда перешёл из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес

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