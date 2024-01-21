Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании

Главный тренер «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде поделился своим мнением насчёт фаворита нынешнего розыгрыша Кубка Испании. Выбор специалиста остановился на каталонской «Барселоне», которую тренер возглавлял с 2017 по 2020 год. У руля «сине-гранатовых» Вальверде выигрывал Кубок Испании в сезоне-2017/18.

«Думаю, фаворитом этого розыгрыша Кубка Испании является «Барселона», – сказал Вальверде на пресс-конференции.

Напомним, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании на стадии ⅛ финала от «Атлетико». В четвертьфинале команда Вальверде как раз примет у себя дома «Барселону», а «Атлетико» сразится с «Севильей».