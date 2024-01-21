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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании

21 Января 2024 • 12:12 Комментировать
Бетис
...
Барселона
1 4.15 X 4.00 2 1.85
Через 7 ч. 18 мин.

Главный тренер «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде поделился своим мнением насчёт фаворита нынешнего розыгрыша Кубка Испании. Выбор специалиста остановился на каталонской «Барселоне», которую тренер возглавлял с 2017 по 2020 год. У руля «сине-гранатовых» Вальверде выигрывал Кубок Испании в сезоне-2017/18.

«Думаю, фаворитом этого розыгрыша Кубка Испании является «Барселона», – сказал Вальверде на пресс-конференции.

Напомним, мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании на стадии ⅛ финала от «Атлетико». В четвертьфинале команда Вальверде как раз примет у себя дома «Барселону», а «Атлетико» сразится с «Севильей».

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