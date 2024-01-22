Лапорта – о судействе в матче «Реала» против «Альмерии»: «Это позор»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не скрывал недовольства работой судей в недавнем поединке мадридского «Реала».

В воскресенье «сливочные» вырвали победу над «Альмерией» (3:2) благодаря голу Даниэля Карвахаля, забитому на 99-й минуте. Как уже сообщалось, в «Барселоне» были разочарованы решениями арбитра в данном поединке, и теперь президент «сине-гранатовых» открыто высказался по этому поводу.

«То, что произошло вчера на «Бернабеу», – это позор. Думаю, нужно что-то делать с тем давлением, которое оказывается на судей на протяжении всего сезона», – заявил Лапорта.

«Реал» занимает вторую строчку в таблице Ла Лиги с 51 набранным очком, на один балл отставая от «Жироны». «Барселона» – третья с 44 очками.