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Кубок Испании

Стало известно, когда Кристенсен и Канселу могут вернуться в строй слухи

22 Января 2024 • 19:04 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.50 2 2.45
24.01 23:30

Названа возможная дата возвращения на поле защитников «Барселоны» Андреаса Кристенсена и Жоау Канселу.

Как утверждает журналист Алекс Пинтанель, оба футболиста могут принять участие в предстоящем кубковом матче «Барселоны» против «Атлетика». Однако, по данным источника, окончательное решение по игрокам будет принято завтра, за день до начала поединка.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу. На счету Канселу 22 выхода на поле, три забитых мяча и два оформленных ассиста.

Матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной» пройдет 24 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:30 по московскому времени.

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