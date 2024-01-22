Стало известно, когда Кристенсен и Канселу могут вернуться в строй

Названа возможная дата возвращения на поле защитников «Барселоны» Андреаса Кристенсена и Жоау Канселу.

Как утверждает журналист Алекс Пинтанель, оба футболиста могут принять участие в предстоящем кубковом матче «Барселоны» против «Атлетика». Однако, по данным источника, окончательное решение по игрокам будет принято завтра, за день до начала поединка.

В текущем сезоне Кристенсен сыграл в 23 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу. На счету Канселу 22 выхода на поле, три забитых мяча и два оформленных ассиста.

Матч 1/4 финала Кубка Испании между «Атлетиком» и «Барселоной» пройдет 24 января. Стартовый свисток должен прозвучать в 23:30 по московскому времени.