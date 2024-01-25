Хави: «Несмотря на вылет, горжусь игрой команды»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал очередные злоключения своей команды - «Барселона» потерпела поражение от «Атлетика» и покинула Кубок Испании спустя несколько дней после того, как команда потерпела неудачу в Суперкубке страны. Несмотря на крах надежд, Хави пытается держаться бодрячком и благодарит игроков за усилия:

- Конечно, я разочарован, ведь мы утратили еще одну возможность взять трофей. Обидно, что проиграли в дополнительное время. С другой стороны, я горжусь молодыми игроками «Барселоны», они действовали фантастически, - цитирует слова Хави клубный сайт «Барселоны».