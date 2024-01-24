Лапорта: «Барселона» выиграет Ла Лигу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит в успех команды в чемпионате, несмотря на трудности.

«Сине-гранатовые» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 44 очка после 20 проведённых матчей. Лидером чемпионата является «Жирона» (52 очка), сыгравшая на один матч больше, второе место остаётся за мадридским «Реалом» (51 очко).

«Хави сказал, что нам будет трудно выиграть чемпионат? Я всегда соглашаюсь с Хави. Скажу от себя, что это действительно будет трудно, но мы выиграем чемпионат. Я убеждён, что «Барселона» будет фаворитом в борьбе за победу», – приводит BarcaTimes слова Лапорты.