Тер Штеген рассказал, когда сможет играть

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген анонсировал скорое возвращение на поле.

Немецкий футболист не принимает участия в матчах с 12 ноября. Из-за проблем со спиной 31-летний вратарь был вынужден согласиться на операцию.

«Думаю, я буду готов через две недели, – приводит Sport слова тер Штегена. – Я хорошо себя чувствую, тренируюсь всё больше. Я страдаю из-за невозможности играть», – поведал игрок.

Марк-Андре тер Штеген, если верить его собственному прогнозу, вероятно, сможет сыграть в поединке против «Гранады», который состоится 11 февраля. Перед этим «Барселоне» предстоит встретиться с «Атлетиком» (Кубок, 24 января), «Вильярреалом» (27 января), «Осасуной» (31 января) и «Алавесом» (3 февраля).