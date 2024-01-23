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Тер Штеген рассказал, когда сможет играть

23 Января 2024 • 04:17 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.50 2 2.45
24.01 23:30

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген анонсировал скорое возвращение на поле.

Немецкий футболист не принимает участия в матчах с 12 ноября. Из-за проблем со спиной 31-летний вратарь был вынужден согласиться на операцию.

«Думаю, я буду готов через две недели, – приводит Sport слова тер Штегена. – Я хорошо себя чувствую, тренируюсь всё больше. Я страдаю из-за невозможности играть», – поведал игрок.

Марк-Андре тер Штеген, если верить его собственному прогнозу, вероятно, сможет сыграть в поединке против «Гранады», который состоится 11 февраля. Перед этим «Барселоне» предстоит встретиться с «Атлетиком» (Кубок, 24 января), «Вильярреалом» (27 января), «Осасуной» (31 января) и «Алавесом» (3 февраля).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген

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Сегодня, 23 Января
04:17 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген рассказал, когда сможет играть
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