Педри: «Стоит признать, что мы облажались»

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился комментарием после вылета команды из Кубка Испании.

Напомним, в четвертьфинале «сине-гранатовые» проиграли в дополнительное время «Атлетику» со счётом 2:4.

«Стоит признать, что мы облажались, но просто обязаны исправить текущую ситуацию. Нам необходимо сосредоточиться на двух других трофеях, за которые мы до конца будем вести борьбу», — цитирует Педри Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два голевых паса.

Напомним, после 20 сыгранных матчей «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании. Кроме того, каталонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграют с «Наполи».