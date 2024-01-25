​«Атлетик» обыграл «Барселону» - Хави покидает ещё один турнир

Еще одна неудача для «Барселоны» - каталонский клуб покинул Кубок Короля, проиграв в четвертьфинале турнира «Атлетику». Основное время закончилось вничью, команды дважды забили друг другу - «Барселона» пропустила уже на первой минуте, что в этом сезоне для нее становится нормой, затем вышла вперед, но в начале второго тайма Ойан Сансет сравнял счет.

В дополнительное время Иньяки Уильямс и Нико Уильямс забили еще по одному мячу и «Атлетик» выкинул «Барселону» из Кубка Короля.