​«Атлетик» обыграл «Барселону» - Хави покидает ещё один турнир

Еще одна неудача для «Барселоны» - каталонский клуб покинул Кубок Короля, проиграв в четвертьфинале турнира «Атлетику». Основное время закончилось вничью, команды дважды забили друг другу - «Барселона» пропустила уже на первой минуте, что в этом сезоне для нее становится нормой, затем вышла вперед, но в начале второго тайма Ойан Сансет сравнял счет.
В дополнительное время Иньяки Уильямс и Нико Уильямс забили еще по одному мячу и «Атлетик» выкинул «Барселону» из Кубка Короля.
Протокол игры
|(1:0) Гурусета Горка1'
|26'Левандовски Роберт (1:1)
|32'Ямаль Ламин (1:2)
|(2:2) Сансет Ойян49'
|(3:2) Уильямс Иньяки105'
|(4:2) Уильямс Нико120'
Агирреcабала Хулен•Лекуе Иньиго90' (Де Маркос Оскар (90') •Вивиан Даниэль•Паредес Айтор•Юри Берчиче•Прадос Беньят 82'90' (Эррера Андер (90') • 109'Весга Микель46' (Гомес Унаи (46'•Хаурегисар Микель105') •Арес Малком59' (Уильямс Иньяки (59') •Сансет Ойян• 36'Уильямс Нико• 120'Гурусета Горка73' (Вильялибре Асьер (73')
Пенья Иньяки•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Кристенсен Андреас 17'70' (Кубарси Пау (70') •Бальде Алехандро23' (Форт Эктор (23') • 84'Гюндоган Илкай•Де Йонг Френки• 115'Педри99' (Роберто Серхи (99') • 117'Ямаль Ламин 95'106' (Гиу Марк (106') •Левандовски Роберт78' (Фелиш Жоау (78') •Торрес Ферран 83'
24 января. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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