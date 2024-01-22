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Ферран Торрес оценил свои первые 100 матчей за «Барселону»

22 Января 2024 • 14:55 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.80 X 3.50 2 2.45
24.01 23:30

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес оценил свои первые 100 матчей за каталонскую команду. В январе 2022 года «сине-гранатовые» заплатили за испанца 55 миллионов евро английскому «Манчестер Сити».

«Я был очень разным в первых 100 матчах за «Барселону». В личностном и профессиональном плане многое изменилось. Я многому научился за два с половиной года, это благодаря постоянному прогрессу, который ты всегда получаешь в клубе уровня «Барселоны». Здесь ты должен учиться каждый день», – приводит слова Торреса Barca Universal.

В первых 100 матчах за «Барселону» 23-летний Торрес отметился 25 голами и 13 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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