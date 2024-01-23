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Бергвалл отказывается переходить в немецкий клуб, так как хочет в «Барселону»

23 Января 2024 • 16:48 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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24.01 23:30

Полузащитник шведского «Юргордена» Лукас Бергвалл не теряет надежд перебраться в каталонскую «Барселону». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 17-летний хавбек отказывается переходить во франкфуртский «Айнтрахт», так как предпочитает присоединиться к «Барселоне».

«Айнтрахт» ранее был готов заплатить «Юргордену» требуемую сумму компенсации в размере 10 миллионов евро, тогда как «Барселона» предлагала меньше. Вскоре «сине-гранатовые» вновь постараются договориться о трансфере на своих условиях. Если каталонцы и уговорят шведских коллег, трансфер состоится не в это месяце, а уже летом.

Напомним, Бергвалла недавно также связывали с «Манчестер Юнайтед».

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