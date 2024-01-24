Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гринвуд согласился перейти в «Барселону» слухи

24 Января 2024 • 11:10 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
1 2.85 X 3.55 2 2.50
Через 10 ч. 15 мин.

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд должен перейти в «Барселону». Напомним, на данный момент 22-летний футболист находится в аренде в испанском клубе, а его контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает The Sun, вингер сообщил свои советникам, что готов к переезду в «Барселону», которая давно за ним следит. По данным источника, «красные дьяволы» намерены отпустить Гринвуда в каталонский клуб за 40 миллионов фунтов стерлингов (46,7 млн евро).

В текущем сезоне Гринвуд принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.

Оценить новость
- 22
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хетафе Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Января
12:37
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
12:15
Вермирен продолжит карьеру в Ла Лиге
11:57
Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду
11:51
«Бавария» готова провести переговоры с «Барселоной» по Киммиху
11:10
Гринвуд согласился перейти в «Барселону»
04:01
Ферран Торрес назвал пять любимых нападающих
03:13
Лапорта: «Барселона» выиграет Ла Лигу» 1
02:19
Атлетик - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23 Января
23:42
Проверенная ставка и прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона Кубка Испании — 24 января 2024
16:48
Бергвалл отказывается переходить в немецкий клуб, так как хочет в «Барселону»
16:40
Хави оценил уровень Нико Уильямса, которого ранее связывали с «Барселоной»
16:15
Хави вновь прокомментировал судейство в матче «Реал» – «Альмерия» 3
16:08
Хави рассказал, совершит ли «Барселона» хоть один трансфер до конца месяца
15:53
Хави: «Я вовсе не воюю с «Реалом»
04:17
Тер Штеген рассказал, когда сможет играть
03:35
Агент Мендеш высказался о будущем Канселу и Фелиша в «Барселоне»
03:19
Фрейша: «Хави критиковал судей матча «Реал» – «Альмерия»? Он даже не смотрел игру» 1
02:36
Левандовски: «Уверен, «Барселона» что-нибудь выиграет в этом сезоне»
22 Января
23:50
Лапорта – о судействе в матче «Реала» против «Альмерии»: «Это позор» 1
19:04
Стало известно, когда Кристенсен и Канселу могут вернуться в строй
16:15
В «Барселоне» заявили, что не намерены продавать Араухо
14:55
Ферран Торрес оценил свои первые 100 матчей за «Барселону»
14:49
Ферран Торрес поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка Испании с «Атлетиком» Бильбао
14:24
Ямаль: «Уверен, победа над «Бетисом» может стать поворотным моментом в сезоне»
14:17
Ферран Торрес: «Сотый матч за «Барселону»? Мечта воплотилась в жизнь»
11:15
«Барселона» далека от трансфера Филлипса, в гонке лидирует лондонский клуб
09:52
Хави: «Если бы не ошибки судей, у «Барселоны» было бы на шесть очков больше» 2
21 Января
12:12
Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
12:52 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Важно, чтобы Палмер помог нам и в пятницу, нас ждёт очередной важнейший матч»
12:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана
12:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
12:24 · Англия. Кубок Англии
Холанн намекнул на своё возвращение перед матчем с «Тоттенхэмом»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит новое предложение по Триппьеру, два предыдущих «Ньюкасл» отклонил
12:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Давила сделал выбор между Месси и Холанном
12:11 · Россия. Премьер-лига
Фердинанд назвал лучший зимний трансфер в истории АПЛ - это переход игрока «Спартака» в «Манчестер Юнайтед»
12:10 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» хочет перехватить у «Тоттенхэма» нападающего
12:05 · Англия. Премьер-лига
Горецка хочет в АПЛ слухи
11:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить вингера «ПСЖ»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Филлипс подпишет контракт с «Вест Хэмом» слухи
11:35 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» Холанн получил послание от Хабиба Нурмагомедова
11:21 · Англия. Премьер-лига
Каррик – о поражении от «Челси»: «Соперник на уровень выше нас»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с «Мидлсбро»
Все новости
Рекомендуем