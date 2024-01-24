Гринвуд согласился перейти в «Барселону»

Нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд должен перейти в «Барселону». Напомним, на данный момент 22-летний футболист находится в аренде в испанском клубе, а его контракт принадлежит «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает The Sun, вингер сообщил свои советникам, что готов к переезду в «Барселону», которая давно за ним следит. По данным источника, «красные дьяволы» намерены отпустить Гринвуда в каталонский клуб за 40 миллионов фунтов стерлингов (46,7 млн евро).

В текущем сезоне Гринвуд принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет четыре результативные передачи.