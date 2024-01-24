​«Барселона» объявила состав на игру с «Атлетиком»

В четверг вечером в рамках четвертьфинала Кубка Испании сыграют «Атлетик» и «Барселона». Наставник каталонской команды Хави решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Кунде, Кристенсен, Араухо, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямаль, Ферран Торрес, Левандовски.

Матч между «Атлетиком» и «Барселоной» стартует в 23:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в чемпионате Испании «Барселона» на текущий момент занимает третье место.