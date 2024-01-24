Вермирен продолжит карьеру в Ла Лиге

Бельгийский полузащитник «Антверпена» Артур Вермирен в ближайшее время должен переехать в Испанию.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, мадридский «Атлетико» уже согласовал с бельгийской командой переход 18-летнего хавбека. По сведениям источника, сумма трансфера составит 22 миллиона евро плюс бонусные выплаты. Отмечается, что на данный момент «Атлетико» готовит документы, чтобы подписать контракт с Вермиреном.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к молодому игроку со стороны «Барселоны», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

В текущей кампании Вермирен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счет шесть результативных передач.