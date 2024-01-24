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Хави рассказал, сыграют ли Канселу и Кристенсен с «Атлетиком»

24 Января 2024 • 13:11 Комментировать
Атлетик Б
...
Барселона
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Через 9 ч. 27 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о состоянии защитников Жоау Канселу и Андреаса Кристенсена.

— Канселу и Кристенсен в порядке. Они готовы играть. У них будут минуты, Жоау больше не испытывает дискомфорта. Он хочет играть. И Кристенсен то же самое — он в порядке и готов, — цитирует испанского тренера Barcacentre.

Напомним, оба футболиста пропустили минувшую игру Ла Лиги с «Бетисом» (4:2) из-за травм.

Встреча 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» - «Барселона» состоится в среду, 24 января. Начало поединка запланировано на 23:30 по столичному времени. За всеми событиями матча можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Андреас Кристенсен Жоау Канселу ещё теги

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