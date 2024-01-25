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Кубок Испании

​Хави: «У «Барсы» есть будущее»

25 Января 2024 • 04:04 Комментировать
Атлетик Б
4:2
Барселона

Каталонская «Барселона» покинула сразу два турнира в январе - сперва она лишилась возможности выиграть Суперкубок Испании, а затем покинула и Кубок страны, проиграв в четвертьфинале «Атлетику». Тем не менее, наставник клуба Хави Эрнандес заявил, что гордится молодой порослью команды. Он видит в них будущее клуба:

- У «Барселоны» есть будущее и сейчас я вижу начало этого будущего в лице прекрасных игроков, поколения. Сейчас нам надо отдохнуть, запрограммировать себя на победы и двигаться вперед в чемпионате и Лиге чемпионов, - цитирует слова Хави Эрнандеса клубный сайт каталонской «Барселоны».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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