Три игрока «Барселоны» пройдут медицинское обследование после игры с «Атлетиком»

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» проиграла «Атлетику» и выбыла из турнира.

Встреча завершилась победой коллектива из Бильбао со счетом 4:2 после дополнительного времени.

Как утверждает журналист Габриэль Санс, три футболиста «Барселоны» пройдут медицинское обследование после минувшего матча с «Атлетиком». Речь идет о защитниках Алехандро Бальде, Андреасе Кристенсене и Рональде Араухо.

Следующий матч «Барселоны» пройдет 27 января. Соперником подопечных Хави Эрнандеса станет «Вильярреал». Игра 22-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.